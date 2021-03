Nantes RIG de Malville Nantes Rendez-vous de proximité RIG de Malville Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

Rendez-vous de proximité RIG de Malville, 23 février 2021-23 février 2021, Nantes. Rendez-vous de proximité

du mardi 23 février au vendredi 16 avril à RIG de Malville

Cette rencontre étant individuelle, elle nécessite une prise de rendez-vous auprès de l’ORPAN – L’association des seniors nantais.

Gratuit, inscription obligatoire

Nous vous invitons à venir rencontrer la référente de votre quartier, Anne LERAY, pour prendre le temps de discuter et d’échanger. RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-23T14:00:00 2021-02-23T17:00:00;2021-03-16T14:00:00 2021-03-16T16:30:00;2021-04-16T14:00:00 2021-04-16T16:30:00

RIG de Malville Adresse 31, Rue de Malville 44100 Nantes Ville Nantes