Rendez-vous de Mon Pti Pote Cauvignac, 25 juin 2022, Cauvignac.

Rendez-vous de Mon Pti Pote Oasis des Ptis Potes Lieu-dit Tucaud Cauvignac

2022-06-25 – 2022-06-26 Oasis des Ptis Potes Lieu-dit Tucaud

Cauvignac 33690 Cauvignac

10 EUR Des solutions pour aujourd’hui.

A travers deux propositions culturelles le samedi soir, nous questionnerons nos réactions individuelles et collectives face aux crises actuelles. Les deux journées du samedi et du dimanche seront consacrées à la découverte d’un panel de propositions concrètes et locales sous forme de forum et d’animations. Le tout se passera dans un cadre calme et verdoyant, à 1 heure de Bordeaux et 20 minutes de Langon.

Programme :

Samedi 25 : 11h / 17h pour les animations, visite de l’Oasis, jeux et forum autour des solutions pour … « une vie + saine, + écologique et + rigolote ».

Samedi dès 17h : soirée organisée par La Chrysalide, « Quand viendra la vague », une pièce d’Alice Zeniter interprétée par la compagnie La brebis hurleuse suivie de Sorry children, conférence-débat animée par Grégory Poinsenet. (fin de la soirée aux alentours de 22h). Soirée conseillée

+33 5 56 25 28 11

Oasis des Ptis Potes Lieu-dit Tucaud Cauvignac

