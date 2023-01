Rendez-vous de midi / une heure, une oeuvre Beauvais, 27 janvier 2023, Beauvais .

Rendez-vous de midi / une heure, une oeuvre

1 Rue du Musée Beauvais Oise

2023-01-27 12:00:00 – 2023-01-27 13:00:00

Beauvais

Oise

Faites une pause et venez découvrir une œuvre ou une thématique des expositions Collection XIXe siècle, En coulisses. Les dessous d’un musée et De rêve et de lumière. L’Antiquité selon Émile-René Ménard (1862-1930) en compagnie d’une médiatrice.

Vendredi 27 janvier 2023 de 12h à 13h.

Gratuit, les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réservation conseillée.

Faites une pause et venez découvrir une œuvre ou une thématique des expositions Collection XIXe siècle, En coulisses. Les dessous d’un musée et De rêve et de lumière. L’Antiquité selon Émile-René Ménard (1862-1930) en compagnie d’une médiatrice.

Vendredi 27 janvier 2023 de 12h à 13h.

Gratuit, les salles d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réservation conseillée.

contact.mudo@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/

MUDO-Musée de l’Oise

Beauvais

dernière mise à jour : 2023-01-17 par