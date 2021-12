Quimper Chez Max Finistère, Quimper Rendez-vous de Max… avec Michel Philippo Chez Max Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Rendez-vous de Max… avec Michel Philippo Chez Max, 6 janvier 2022, Quimper. Rendez-vous de Max… avec Michel Philippo

Chez Max, le jeudi 6 janvier 2022 à 18:00

Lecture-rencontre autour de _La vie fragmentée_ (2009), _La tentation du pylône_ (2011), _Un été au paradis_ (Grand Prix du Roman de l’AEB 2013), _Le crépuscule des ronces_ (2018, Marivole -Ramsay). Né à Lille en 1956, ce creuset linguistique (picard, français, flamand) lui souffle un amour passionné des mots et du langage. Il vit dans les Côtes d’Armor où il produit et anime l’émission _Page blanche_ sur Bretagne 5. La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace de ses romans par l’auteur.

Entrée gratuite, protocole sanitaire

Rencontre-lecture avec Michel Philippo, écrivain, romancier et producteur-animateur de l’émission “Page blanche” sur Bretagne 5 Chez Max 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Quimper Locmaria Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T18:00:00 2022-01-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Chez Max Adresse 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Ville Quimper lieuville Chez Max Quimper