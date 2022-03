Rendez-vous de Max… avec Marie-Hélène Prouteau Chez Max Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Rendez-vous de Max… avec Marie-Hélène Prouteau Chez Max, 2 juin 2022, Quimper. Rendez-vous de Max… avec Marie-Hélène Prouteau

Chez Max, le jeudi 2 juin à 18:00

Marie-Hélène Prouteau lira des extraits de ses livres : _Le Cœur est une place forte_ (La Part Commune) et _Madeleine Bernard, la songeuse de l’invisible_ (Hermann). Née à Brest en 1950, elle vit à Nantes. Elle publie depuis les années 90, études littéraires, romans et prose poétique. Elle est également critique littéraire dans des revues, dont Europe (Paris) et Traversées (Belgique).

Entrée libre

Rencontre-lecture de Marie-Hélène Prouteau, suivie d’une signature de ses livres. Chez Max 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Quimper Locmaria Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T18:00:00 2022-06-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Chez Max Adresse 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Ville Quimper lieuville Chez Max Quimper Departement Finistère

Chez Max Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Rendez-vous de Max… avec Marie-Hélène Prouteau Chez Max 2022-06-02 was last modified: by Rendez-vous de Max… avec Marie-Hélène Prouteau Chez Max Chez Max 2 juin 2022 Chez Max Quimper quimper

Quimper Finistère