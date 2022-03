Rendez-vous de Max… avec Christophe Dauphin Chez Max, 5 mai 2022, Quimper.

Rendez-vous de Max… avec Christophe Dauphin

Chez Max, le jeudi 5 mai à 18:00

Rencontre-lecture avec Christophe Dauphin. Il évoquera son parcours de poète, d’essayiste et de critique, et lira des extraits de ses livres dont _Totem normand pour un soleil noir _(LHSE éditions, 2020). Fin connaisseur du mouvement surréaliste et de la poésie contemporaine, il abordera aussi l’émotivisme comme « art de vivre et de penser en poésie ». Né dans l’Eure en 1968, il vit dans le Val d’Oise. Membre de l’Académie Mallarmé et directeur de la revue _Les Hommes sans Épaules_, il a dirigé trois anthologies et est l’auteur de nombreux livres de poésie et d’essais. La rencontre-lecture sera suivie d’une vente-signature de ses livres par l’auteur.

Entrée libre

Chez Max 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Quimper Locmaria Finistère



