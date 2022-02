Rendez-vous de max avec Chantal Couliou (remise du Prix Paul-Quéré 2021-2022) Chez Max, 3 mars 2022, Quimper.

Chez Max, le jeudi 3 mars à 18:00

L’invitée du prochain « rendez-vous de Max » sera Chantal Couliou. Lors de cette rencontre-lecture, elle recevra la récompense du Prix Paul-Quéré 2021-20202 qui lui sera remise par le jury, soit la publication par « Les Editions Sauvages », dans la collection Ecriterres, de son livre _Une traversée de soi_ dont elle lira des extraits. Née en 1961, elle vit à Brest. Poète, haijin, auteur jeunesse et nouvelliste, elle a publié une trentaine de livres et des documents pédagogiques. Elle dirige deux collections de poésie aux éditions Voix Tissées. _Une traversée de soi_ est préfacé par Louis Bertholom et illustré en couverture par l’artiste Choupie Moysan. La rencontre sera suivie par une vente-dédicace de ses livres. On pourra aussi se procurer les livres de Paul Quéré publiés par « Les Editions Sauvages » et ceux des précédants lauréats du prix (Denis Heudré, Guy Allix, Eve Lerner) à tarif exceptionnel. Le Prix Paul-Quéré a été créé en 2015 par « Les Editions Sauvages » pour rendre hommage au peintre, poète, potier et revuiste décédé en 1993. Il est remis tous les deux ans. Le jury de l’édition 2021-2022 est composé de Ariane Mathieu, Pierre Tanguy, Jean-Luc Le Cléac’h, Louis Bertholom et Marie-Josée Christien.

Entrée livre, passe vaccinal

