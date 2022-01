Rendez-vous de Max avec Bruno Matignon Chez Max Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Rendez-vous de Max avec Bruno Matignon Chez Max, 3 février 2022, Quimper. Rendez-vous de Max avec Bruno Matignon

Chez Max, le jeudi 3 février à 18:00

Causerie-lecture de Bruno Matignon. Il évoquera son parcours atypique de cuisinier de métier et d’écrivain autodidacte témoin de son époque et lira des extraits de ses livres écrits sous le pseudonyme Tudi Algan. D’origine angevine, il vit dans le pays bigouden. Il est l’auteur de : « Cuisine et gastronomie aux algues marines alimentaires », « Les ardoisiers bretons de 1850 à 1950 » et deux romans « Bleu d’ardoise » et « Abysse un monde de lumière ».

Entrée gratuite, protocole sanitaire

« Les rendez-vous de Max » organisés par l’association « Les Editions Sauvages » accueilleront Bruno Matignon pour une causerie-lecture. Chez Max 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Quimper Locmaria Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T18:00:00 2022-02-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Chez Max Adresse 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Ville Quimper lieuville Chez Max Quimper Departement Finistère

Chez Max Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/