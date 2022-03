Rendez-vous de Max… avec Bernard Berrou Chez Max Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Rendez-vous de Max… avec Bernard Berrou Chez Max, 7 avril 2022, Quimper. Rendez-vous de Max… avec Bernard Berrou

Chez Max, le jeudi 7 avril à 18:00

Rencontre-lecture sur son livre _Belvédères_ (Locus Solus). Les belvédères retenus par l’auteur sont des hauts lieux de Bretagne loin des routes courues. Ils s’élargissent aussi aux forces de l’esprit à travers le sacré, la peinture, la littérature. Auteur d’une quinzaine de livres (récits de voyages, romans, nouvelles, chroniques), Bernard Berrou a obtenu le Prix Bretagne 2018 pour l’ensemble de son œuvre.

Entrée libre

Rencontre-lecture de Bernard Berrou sur son livre “Belvédères” (Ed. Locus Solus). Chez Max 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Quimper Locmaria Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Chez Max Adresse 8 Rue du Parc, 29000 Quimper, France Ville Quimper lieuville Chez Max Quimper Departement Finistère

Chez Max Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Rendez-vous de Max… avec Bernard Berrou Chez Max 2022-04-07 was last modified: by Rendez-vous de Max… avec Bernard Berrou Chez Max Chez Max 7 avril 2022 Chez Max Quimper quimper

Quimper Finistère