L’INA accompagne les acteurs culturels et éducatifs dans la valorisation de la mémoire audiovisuelle. Il agit pour la culture sur tout le territoire, propose des contenus aux chercheurs et enseignants, forme des communautés étudiantes et professionnelles, développe une ambitieuse activité de recherche et d’innovation. Média distinctif, il s’inscrit dans le thème de la 26e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois, en proposant, notamment, une sélection de programmes emblématiques ainsi que des rencontres scientifiques et pédagogiques. Cette programmation a été préparée et coordonnée par Sophie Bachmann responsable de projet à l’INA, au sein du Service des Actions & Partenariats culturels et éducatifs. Parmi les temps forts, nous vous proposons cette année des ateliers pédagogiques autour de la mémoire des résistants et la représentation par l’image des vivants et des morts de la Première guerre mondiale ; la projection de Godard, seul le cinéma de Cyril Leuthy, un film sur le cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague, de La passeuses des Aubrais de Michaël Prazan, La terre des âmes errantes de Rithy Panh et La flaca alejandra de Carmen Castillo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T21:00:00+02:00