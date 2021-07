Quarante Quarante Hérault, Quarante RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : SOIRÉE TAPAS, LIVE & WINE Quarante Quarante Catégories d’évènement: Hérault

Quarante

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : SOIRÉE TAPAS, LIVE & WINE Quarante, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Quarante. RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : SOIRÉE TAPAS, LIVE & WINE 2021-07-02 19:30:00 – 2021-07-02 23:00:00

Quarante Hérault 20 EUR 19h30 : Tapas, live & wine !

Dégustez des tapas accompagnés des vins du château et cocktails au rythme d’un groupe live sur la terrasse du château surplombant la piscine et les vignes. Soirée clôturée par un feu d’artifice ! Sur réservation uniquement

Organisé par Les Carrasses Tapas, live & wine

La soirée se clôture par un feu d’artifice (sous réserve de condition météo favorable)

Sur réservation uniquement

