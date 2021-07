Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire, Rochefort-sur-Loire RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME – ROCHEFORT-SUR-LOIRE Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Rochefort-sur-Loire

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME – ROCHEFORT-SUR-LOIRE Rochefort-sur-Loire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Rochefort-sur-Loire. RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME – ROCHEFORT-SUR-LOIRE 2021-07-09 – 2021-07-09 Maison de la Vallée Aire de loisirs – Face au Camping

Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire Rochefort-sur-Loire En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial au Rendez-vous de l’été organisé à Rochefort-sur-Loire ! Au programme :

– A partir de 19h00 : musique ! Duo Guitare-voix Audrey-K

– Exposition sur le patrimoine rochefortais, à la Maison de la Vallée !

– Dégustation – vente du verre d’accueil à 1€ pour les adultes.

– Présence de l’AMI, véhicule de l’Office de tourisme : point d’information touristique, boutique de produits locaux.

– Restauration sur place : foodtruck, producteurs locaux… Une soirée au coeur d’un beau village, avec animations, apéritif en musique, jeux en bois, visites du patrimoine et autres surprises, ça vous tente ? Bienvenue aux Rendez-vous de l’été ! En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial au Rendez-vous de l’été organisé à Rochefort-sur-Loire ! Au programme :

– A partir de 19h00 : musique ! Duo Guitare-voix Audrey-K

– Exposition sur le patrimoine rochefortais, à la Maison de la Vallée !

– Dégustation – vente du verre d’accueil à 1€ pour les adultes.

– Présence de l’AMI, véhicule de l’Office de tourisme : point d’information touristique, boutique de produits locaux.

– Restauration sur place : foodtruck, producteurs locaux… dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Rochefort-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Rochefort-sur-Loire Adresse Maison de la Vallée Aire de loisirs - Face au Camping Ville Rochefort-sur-Loire lieuville 47.35712#-0.6566