Rendez-vous de l’entrepreneuriat #3 Qui sont les acteurs de l’entrepreneuriat sur le territoire ? De chez vous !, 25 mars 2021-25 mars 2021, Poitiers. Rendez-vous de l’entrepreneuriat #3 Qui sont les acteurs de l’entrepreneuriat sur le territoire ?

De chez vous !, le jeudi 25 mars à 13:00

Que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur déjà installé, profitez des savoir-faire d’experts pour aborder sereinement et stratégiquement le développement de votre activité ! ? ➡️ Organisé par CAPEE – BGE – J’adopte – ATIS – PEPITE – SPN ✍️ GRATUIT, SUR INSCRIPTION Événement en ligne. Le lien pour rejoindre la visioconférence vous sera envoyé par email avant l’événement. N’oubliez pas de vous inscrire pour le recevoir ➡️ [https://forms.gle/JJ5eJoujpSLfhEdM9](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiw3dHOK95Zg2gotbhttps://forms.gle/JJ5eJoujpSLfhEdM9)

Gratuit sur inscription

Échangez avec des experts de l'entrepreneuriat pour développer votre activité !

2021-03-25T13:00:00 2021-03-25T14:00:00

