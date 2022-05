Rendez-vous de l’écologie et du développement durable Bailleul-sur-Thérain, 21 mai 2022, Bailleul-sur-Thérain.

Rendez-vous de l’écologie et du développement durable Bailleul-sur-Thérain

2022-05-21 – 2022-05-21

Bailleul-sur-Thérain Oise

Tous au vert !

Découvrez les gestes écocitoyens ! Venez-vous informer, créer, fabriquer, jouer…

Au programme :

– À 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30 : exposition “Jardin sauvage”, atelier de fabrication de gîtes à insectes, sessions de jeu avec Picardie Nature.

– En continu à partir de 13h30 jusqu’à 17h : sensibilisation au compostage sous toutes ses formes avec supports pédagogiques (vermicaisses, observation des décomposeurs…) avec Corrélation

– Atelier “Stop ! Je ne jette plus mon linge, j’apprends à le coudre !” : fabrication de lingettes, sacs à vrac, pochettes… avec Collembole & Cie.

– Atelier créatif “Aquarelles potagères”, à partir des jus de légumes et épices avec la plasticienne Handska avec Le Pinceau Mille pattes

– À 17h30 : “La Bouteille à la mer” – Cie 3 mètres 33, spectacle familial qui aborde avec légèreté et humour le sujet brûlant de l’urgence climatique. À partir de 6 ans.

Organisé par le Réseau des médiathèque du Beauvaisis en partenariat avec la mairie.

Entrée libre.

Tous au vert !

Découvrez les gestes écocitoyens ! Venez-vous informer, créer, fabriquer, jouer…

Au programme :

– À 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30 : exposition “Jardin sauvage”, atelier de fabrication de gîtes à insectes, sessions de jeu avec Picardie Nature.

– En continu à partir de 13h30 jusqu’à 17h : sensibilisation au compostage sous toutes ses formes avec supports pédagogiques (vermicaisses, observation des décomposeurs…) avec Corrélation

– Atelier “Stop ! Je ne jette plus mon linge, j’apprends à le coudre !” : fabrication de lingettes, sacs à vrac, pochettes… avec Collembole & Cie.

– Atelier créatif “Aquarelles potagères”, à partir des jus de légumes et épices avec la plasticienne Handska avec Le Pinceau Mille pattes

– À 17h30 : “La Bouteille à la mer” – Cie 3 mètres 33, spectacle familial qui aborde avec légèreté et humour le sujet brûlant de l’urgence climatique. À partir de 6 ans.

Organisé par le Réseau des médiathèque du Beauvaisis en partenariat avec la mairie.

Entrée libre.

Tous au vert !

Découvrez les gestes écocitoyens ! Venez-vous informer, créer, fabriquer, jouer…

Au programme :

– À 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30 : exposition “Jardin sauvage”, atelier de fabrication de gîtes à insectes, sessions de jeu avec Picardie Nature.

– En continu à partir de 13h30 jusqu’à 17h : sensibilisation au compostage sous toutes ses formes avec supports pédagogiques (vermicaisses, observation des décomposeurs…) avec Corrélation

– Atelier “Stop ! Je ne jette plus mon linge, j’apprends à le coudre !” : fabrication de lingettes, sacs à vrac, pochettes… avec Collembole & Cie.

– Atelier créatif “Aquarelles potagères”, à partir des jus de légumes et épices avec la plasticienne Handska avec Le Pinceau Mille pattes

– À 17h30 : “La Bouteille à la mer” – Cie 3 mètres 33, spectacle familial qui aborde avec légèreté et humour le sujet brûlant de l’urgence climatique. À partir de 6 ans.

Organisé par le Réseau des médiathèque du Beauvaisis en partenariat avec la mairie.

Entrée libre.

Libre d’utilisation

Bailleul-sur-Thérain

dernière mise à jour : 2022-04-21 par