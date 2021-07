Neuvic Neuvic Dordogne, Neuvic Rendez-vous de l’artisanat Neuvic Neuvic Catégories d’évènement: Dordogne

Neuvic

Rendez-vous de l’artisanat Neuvic, 6 août 2021-6 août 2021, Neuvic. Rendez-vous de l’artisanat 2021-08-06 – 2021-08-06 la petite Veyssière Moulin de la petite Veyssière

Neuvic Dordogne Neuvic Exposition et présentation de trois artisans d’art sur le site du Moulin de la Veyssière.

9h-12h / 14h-18h. Moulin de la Veyssière. entrée libre.

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 Exposition et présentation de trois artisans d’art sur le site du Moulin de la Veyssière.

9h-12h / 14h-18h. Moulin de la Veyssière. entrée libre.

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 Exposition et présentation de trois artisans d’art sur le site du Moulin de la Veyssière.

9h-12h / 14h-18h. Moulin de la Veyssière. entrée libre.

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 OT Neuvic dernière mise à jour : 2021-07-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Neuvic Autres Lieu Neuvic Adresse la petite Veyssière Moulin de la petite Veyssière Ville Neuvic lieuville 45.09352#0.44834