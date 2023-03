Rendez-vous de l’archéologie : Le théâtre d’epomanduodurum Théâtre antique Mandeure Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Dans la plaine du Doubs, l’agglomération antique d’Epomanduodurum pouvait accueillir, dans ce qui fut le plus grand théâtre de Gaule romaine, près de 17 000 spectateurs au cours de festivités organisées dès les premiers siècles de notre ère. Un guide vous dévoile toute l’histoire de ce grand site archéologique ! Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur agglo-montbeliard.fr +33 3 81 31 87 80 https://www.agglo-montbeliard.fr/sortir/bouger/patrimoine-tourisme/animations-du-patrimoine-reservation Théâtre antique 13 Rue du Théatre Mandeure

