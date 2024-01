Rendez-vous de l’Actu : La culture cubaine dans tous ses états Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

Rendez-vous de l'Actu : La culture cubaine dans tous ses états

Jeudi 21 mars, 18h00
Médiathèque José Cabanis

21 mars de 18H à 19H30 à la médiathèque José Cabanis Parquet de l’actualité (rez-de-chaussée)

En partenariat avec le Festival Cinélatino.

Dresser l’état des lieux de la culture cubaine depuis la fin de la pandémie, à l’heure où Cuba se voit confronté à un contexte économique particulièrement difficile et connaît une vague d’exils sans précédent telle est l’ambition du Rendez-Vous de l’Actu du 21 mars. Évoquant aussi bien les artistes de la diaspora et de l’exil que ceux qui exercent leur activité dans leur pays natal, cet événement organisé en partenariat avec le Festival Cinélatino se propose d’explorer les grandes caractéristiques de la culture cubaine et de s’interroger sur les difficultés des créateurs, les soutiens dont ils disposent, les influences dont ils se nourrissent, le pays et plus largement le monde qu’ils nous donnent à voir.

Avec Magali Kabous, Maîtresse de Conférences à l’université Lyon 2. Ses recherches portent sur le cinéma latino-américain, en particulier le cinéma indépendant cubain et les relations entre artistes et institutions. Elle collabore avec différents festivals et salles de cinéma en France et à l’étranger.

Sylvie Mégevand, Professeure émérite de l’Université Toulouse Jean-Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA (France, Amériques, Espagne. Sociétés, Pouvoirs, Acteurs) de cette même université. Spécialiste de civilisation et d’histoire de l’art hispano-américains, ses travaux portent principalement sur la gravure cubaine moderne et contemporaine ainsi que sur la restauration patrimoniale de la Vieille Havane par l’Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Elle est co-autrice de l’ouvrage La peinture hispano-américaine, publié par les Presses Universitaires de Provence en mars 2021.

Orlando Magallanes Durruty, ex-directeur de la Cie Tempo Joven de Santiago.

José Carlos Leguen Faure, qui a commencé sa carrière de danseur professionnel à l’âge de 17 ans, au sein du Ballet folklorique Babul dans sa ville natale, Guantánamo, à Cuba. À 21 ans, il rejoint la compagnie professionnelle Ban Rarra à La Havane, sous la direction du maestro Isaias Rojas. Il y réalise ses premières chorégraphies et y devient premier danseur au bout de quelques années. Par ailleurs, il a collaboré avec 2 groupes de Rumba, Adonis y Osain del Monte et Ronal y su Explocion Rumbera. En 2019, il participe à un voyage d’échange culturel à l’occasion du Festival International Cubain d’Orange. Ce sera l’occasion pour lui de danser avec la compagnie Raices Profundas, également de la Havane. Avant d’être engagé en France comme danseur professionnel fin 2022, il dansait pour le ballet Rakata de La Havane. Il transmet sa culture à l’occasion de stages un peu partout en France et en Europe.

Rencontre Tout public