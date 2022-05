Rendez-vous de la percussion Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Rendez-vous de la percussion Saint-Valery-en-Caux, 4 juin 2022, Saint-Valery-en-Caux. Rendez-vous de la percussion Conservatoire de musique 5 Sente du Poteau Saint-Valery-en-Caux

2022-06-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-05 15:00:00 15:00:00 Conservatoire de musique 5 Sente du Poteau

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux TRIO IMPACT (Bertille Ouin, Bastien Degremont, Pierre Gilbert) 1er prix au concours des jeunes talents en Normandie 2022, catégorie ensemble.

1ères parties : élèves de la classe de percussion.

RDV au conservatoire de Saint-Valery-en-Caux, entrée libre.

Conservatoire de musique 5 Sente du Poteau Saint-Valery-en-Caux

