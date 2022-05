Rendez-vous de la percussion – GRANMER KAL GMK

2022-07-07 – 2022-07-07 GRANMER KAL GMK (Léone Louis – David Fourdrinoy)

Un spectacle onirique et joyeux à la découverte de la légende la plus connue de l’Ile de la Réunion.

1ère partie : élèves de la classe de percussion.

RDV au conservatoire à 19h. Entrée libre.

