Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Dans le cadre de son match caritatif au profit des Pères Noël Verts du Secours Populaire, la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale (la F.R.I.T) de Gonfreville-l’Orcher reçoit les 13 à l’Ouest de Paris. Le dernier match de 2022 se déroulera le samedi 3 décembre à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux (ECPC) de Gonfreville-l’Orcher à 20h30.

Comme chaque année en décembre, la F.R.I.T s’associe aux Pères Noël Verts du Secours Populaire, pour un match caritatif au doux parfum de Noël. Le prix de l’entrée pour assister à ce match est un jouet neuf (sans paquet cadeau). bureau.frit@gmail.com +33 2 35 13 16 54 https://www.lafrit.fr/ Gonfreville-l’Orcher

