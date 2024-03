Rendez-vous de la conservation-restauration la dorure sur bois Église Saint-Pavin Le Mans, mercredi 20 mars 2024.

Pour marquer la fin de restauration de deux tableaux du XVIIe siècle conservés à l’église Saint-Pavin du Mans, les toiles et les cadres restaurés seront exposés du 20 mars au 24 mars de 14h à 17h avant raccrochage.

Mercredi 20 mars, Bertrand Fossé, doreur sur bois installé à Tours, propose deux conférences sur la restauration et la dorure de cadres à 14h puis à 15h30. Panorama des styles et techniques et démonstration.

Du 21 au 24 mars, de 14?h à 17?h en libre accès avec la présence d’un médiateur. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:30:00

fin : 2024-03-20 16:30:00

Église Saint-Pavin 48 Rue du Pavé

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

