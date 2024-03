Rendez-vous de la boutique Métiers d’art Loïc Gaignard Nontron, samedi 30 mars 2024.

La Boutique Métiers d’Art de Nontron vous propose une nouvelle animation les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art ! Ces rendez-vous auront lieu 1 à 2 samedis par mois et vous permettront de rencontrer le créateur mis à l’honneur. Venez rencontrer le céramiste Loïc Gaignard qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et d’échanger avec vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 13:00:00

5 rue Carnot

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

