Bénodet Bénodet Bénodet, Finistère Rendez-vous de la Belle Plaisance Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Finistère

Rendez-vous de la Belle Plaisance Bénodet, 18 juin 2021-18 juin 2021, Bénodet. Rendez-vous de la Belle Plaisance 2021-06-18 10:00:00 – 2021-06-20

Bénodet Finistère Bénodet La Belle Plaisance c’est 3 jours de régates – à partir de 10h – les 18/19 et 20 juin.

Les bateaux arriveront donc un peu avant, dès le dimanche 13 juin pour certains (arrivée des bateaux en provenance de Port Louis / Lorient dans le cadre de la course 150 miles de l’ « Atlantic Yacht Club »). La Belle Plaisance (organisé par le Yacht Club de l’Odet). Les plus beaux bateaux classiques en régate, sur le port et dans la baie. contact@yco-voile.fr +33 2 98 57 26 09 https://www.yco-voile.fr/ La Belle Plaisance c’est 3 jours de régates – à partir de 10h – les 18/19 et 20 juin.

Les bateaux arriveront donc un peu avant, dès le dimanche 13 juin pour certains (arrivée des bateaux en provenance de Port Louis / Lorient dans le cadre de la course 150 miles de l’ « Atlantic Yacht Club »). La Belle Plaisance (organisé par le Yacht Club de l’Odet). Les plus beaux bateaux classiques en régate, sur le port et dans la baie.

Détails Catégories d’évènement: Bénodet, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Bénodet Adresse Ville Bénodet lieuville 47.88148#-4.11523