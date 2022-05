RENDEZ-VOUS DE LA BAULE RÉGIS WARGNIER La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

RENDEZ-VOUS DE LA BAULE RÉGIS WARGNIER Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

2022-09-12 18:00:00

Régis Warnier Livre : La dernière vie de Julia B. Editions : Laffont. La dernière vie de Julia B. met en relations une comédienne sur le déclin et un jeune délinquant en quête de sens : deux vies qui s'entremêlent. Jusqu'au drame. » À soixante-cinq ans, Julia Beller, actrice de renommée mondiale, s'est retirée du milieu du cinéma. Isolée dans sa demeure de Bretagne, elle convoque avec mélancolie les souvenirs de sa gloire passée : les rôles qui l'ont marquée, l'amour de sa vie… Un soir, le jeune Abdul, poursuivi pour trafic de stupéfiants, fait irruption dans son château pour s'y cacher. Un lien complexe se tisse entre ces deux êtres désabusés. Julia offre à Abdul un foyer, une raison d'être ; en retour, celui-ci organise son retour dans la lumière grâce aux réseaux sociaux. Mais à la complicité initiale viennent bientôt s'ajouter jalousie et incompréhension. Dans sa recherche de stabilité, Abdul ne supporte pas que Julia, insaisissable, prenne un amant. La confrontation entre les deux hommes sonnera le glas de la parenthèse enchantée Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com À l'issue de la rencontre, Régis Wargnier signera ses livres, avec la participation de la librairie Lajarrige.

