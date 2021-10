RENDEZ-VOUS DE LA BAULE ISABELLE ALONSO La Baule-Escoublac, 28 octobre 2021, La Baule-Escoublac.

RENDEZ-VOUS DE LA BAULE ISABELLE ALONSO 2021-10-28 18:00:00 – 2021-10-28 18:00:00 Atlantia palais des congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Isabelle Alonso est une militante féministe, romancière et chroniqueuse de radio et de télévision. Fille de républicains espagnols, elle est devenue française à l’âge de huit ans. Son histoire lui a inspiré entre autres L’Exil est mon pays (2006), Fille de rouge (2009), Maman(2010). Elle a également écrit une série d’essais sur la condition féminine dont Tous les hommes sont égaux… même les femmes!(1999), Pourquoi je suis Chienne de Gard(2001), … Même pas mâle!(2007), Sexe: pourquoi on ment(2011) et Et encore je m’retiens (1995) adapté avec succès pour le théâtre.

« Hé, les gars, c’est à vous que je parle! Il paraît que depuis #MeToo, être un homme, juste un homme, serait devenu « compliqué ». On ne peut plus rien dire! On ne peut plus être galant, on ne peut plus draguer, on ne peut plus rigoler! Vous êtes mal à l’aise. Limite agacés. solidaires des femmes, évidemment, vous n’êtes pas bas de plafond, mais bon, une fois passées les bornes, ya plus de limites. Vous avez besoin de lire ce livre. Parce que dans ce livre, j’explique: le patriarcat est en pleine forme, et il sait se défendre. Insidieux, sournois, il agit en loucedé sans qu’on le nomme, sans qu’on le détecte, façon iceberg. En profondeur. Immergé. Or, si le patriarcat s’attaque aux femmes, il ne vous épargne pas. La masculinité telle qu’on vous l’inculque vous fait plus de mal que de bien. Lisez mon livre. Vous aussi, vous aurez envie d’abolir le patriarcat ».

Isabelle Alonso

Cette lettre ouverte aux hommes, ponctuée d’humour et d’une savoureuse ironie, invite également les femmes à identifier le système patriarcal pur mieux le déjouer, à élever différemment leurs enfants et à rallier leurs hommes à cette approche du monde et de la société.

Inscription obligatoire – entrée gratuite

(© Philippe Matsas/Opale/Leemage)

Inscription obligatoire – entrée gratuite

