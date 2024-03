Rendez-vous de La Baule Henri Guaino – Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, mardi 9 avril 2024.

Rendez-vous de La Baule Henri Guaino – Les rendez-vous de La Baule présentent LA MAÎTRESSE ITALIENNE Éditions : Gallimard Belle, jeune, légère, la comtesse Miniaci est au cœur d’une énigme historique de première grandeur. … Mardi 9 avril, 18h00 Palais des congrès Atlantia Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T04:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T04:00:00+02:00

Les rendez-vous de La Baule présentent

LA MAÎTRESSE ITALIENNE

Éditions : Gallimard

Belle, jeune, légère, la comtesse Miniaci est au cœur d’une énigme historique de première grandeur. Quel fut son rôle dans l’évasion épique de Napoléon de l’île d’Elbe ? Sans elle, Napoléon n’aurait pu tromper la surveillance de tous ceux qui guettaient le moindre de ses mouvements. Particulièrement le jeune colonel Neil Campbell, chargé par les Anglais d’empêcher sa fuite. Dans quelle mesure la passion du jeune colonel pour la belle florentine a-t-elle permis de déjouer les plans des puissances alliées réunies au congrès de Vienne dans des négociations aussi âpres le jour, qu’agrémentées, la nuit, de fêtes, de complots, et d’intenses échanges amoureux. Cette passion torride entre le colonel et la belle comtesse ne fut-elle pas un piège ? Et tendu par qui ? Seule certitude, sans la comtesse Miniaci, la formidable épopée des Cents Jours, l’invasion d’un pays par un seul homme, n’eut pas été possible.

C’est toute l’atmosphère de cette époque où les trahisons, les vérités et les corps se bousculent, que ressuscite Jean-Marie Rouart dans ce roman qui reconstruit, à partir de personnages réels, une vérité historique demeurée jusqu’alors mystérieuse.

« Si le nez de la comtesse Miniaci eût été plus long, le sort du monde eût été changé. » Pauline Bonaparte.

Durée : 1h

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, sur inscription obligatoire.

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rendez-vous-de-la-baule-henri-guaino-la-baule-escoublac.html »}] [{« link »: « https://www.lesrendezvousdelabaule.com/inscription/ »}]

CONFRENCONTRE LITTRATURE