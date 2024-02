RENDEZ-VOUS DE LA BAULE GILLES KEPEL Atlantia Palais des congrès et des festivals La Baule-Escoublac, vendredi 19 avril 2024.

RENDEZ-VOUS DE LA BAULE GILLES KEPEL Atlantia Palais des congrès et des festivals La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Les rendez-vous de La Baule présentent

Gilles Kepel

Livre Holocaustes

Edition Plon

La razzia qui a dévasté, le 7 octobre 2023, l’État juif où 1 140 personnes ont été massacrées, violées, mutilées a été suivie d’une hécatombe lors de l’assaut sur Gaza en représailles, dans lequel ont péri plus de 25 000 Palestiniens.

Ces holocaustes au sens religieux originel de sacrifices de masse incarnent la malédiction de la Terre sainte dans notre période tragique. Engrenage de violence et d’aveuglement dont les logiques remontent loin dans l’histoire des deux peuples.

Gilles Kepel montre comment les protagonistes de ce drame entremêlent, dans leurs actes et discours, mystique et politique. À l’islamisme radical du Hamas sunnite et de ses alliés chiites inspirés par l’Iran s’opposent les suprémacistes juifs qui assurent la survie d’un gouvernement Netanyahou aux stratégies ambiguës. Du Yémen au Liban, ce choc exacerbe les tensions régionales et connaît des répercussions mondiales. Il prend l’allure d’une guerre planétaire contre l’Occident et ses valeurs, opposant Apartheid et Shoah. En s’appropriant la notion de génocide , certains États et organisations se réclament d’un Sud Global en lutte contre un Nord stigmatisé comme colonialiste et islamophobe .

L’auteur révèle ici les enjeux majeurs de ce conflit de civilisations.

Gilles Kepel est Professeur des universités, politiste et arabisant. Il a notamment publié Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français (2015), Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (2018) et Prophète en son pays (2023). Ses livres sont traduits dans une vingtaine de langues.

Cartes inédites de Fabrice Balanche, maître de conférences à l’université Lyon II.

Durée 1h.

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, su rinscription obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 18:00:00

Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement RENDEZ-VOUS DE LA BAULE GILLES KEPEL La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire