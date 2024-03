Rendez-vous de La Baule Général François Lecointre Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, mardi 21 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T18:00:00+02:00 – 2024-05-22T04:00:00+02:00

Fin : 2024-05-21T18:00:00+02:00 – 2024-05-22T04:00:00+02:00

Les Rendez-vous de La Baule présentent

Général François Lecointre pour son livre Entre guerres

Édition : Gallimard

Général, ancien chef d’état-major des armées, François Lecointre est grand chancelier de la Légion d’honneur.

Une parole rare.

Les soldats qui écrivent peinent à restituer la complexité des combats. Les écrivains qui n’ont pas connu la guerre peinent à rendre compte de cette expérience. Le général Lecointre décrit, en écrivain, ce que Franc**ois Sureau nomme « le sentiment de la guerre » ; avant, pendant, après.**

Entré dans la carrière des armes dans le prolongement d’une lignée familiale, le général François Lecointre raconte la naissance d’une vocation militaire puis une vie de jeune officier dans une époque qui a cru la guerre définitivement rangée au magasin des archaïsmes. Il relate le quotidien d’hommes qui, de l’effondrement du mur de Berlin au retour des conflits ouverts en Europe, ont continué à aller défendre leur pays au loin. Et l’incompréhension ou l’indifférence de l’opinion publique, la difficulté de définir le sens de l’engagement, le décalage entre les visions et illusions géopolitiques et l’action au plus près du réel. Il raconte la peur, le combat, la fraternité. Il dit tout ce qui, dans cet entre-guerre où on les ignore, constitue l’univers pérenne des soldats.

« C’est à leur contact, en me découvrant si semblable à eux, mes soldats, que je commençai à saisir ce qu’était notre vocation. Contrairement à ce que j’avais cru jusque-là, ça n’était en rien une question d’héritage. Mais, plus simplement, la quête rendue nécessaire par l’inconfort de l’incertitude de soi. Plus on est inquiet de soi-même, plus on cherche profond. Jusqu’à défier sa propre violence, sa propre animalité pour s’efforcer de les maîtriser.

Il n’y a d’assuré que ce qui a été rendu certain par le dépassement d’une épreuve. »

Le récit intime et éclairé d’une vocation et d’un engagement. C’est dans la brièveté de l’instant de la décision et la solitude essentielle du soldat que se joue son métier – et par-delà, le métier de vivre.

Durée : 1h

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, sur inscription obligatoire.

