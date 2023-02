RENDEZ-VOUS DE LA BAULE FRANÇOISE CHANDERNAGOR La Baule-Escoublac, 3 mars 2023, La Baule-Escoublac .

Françoise Chandernagor,

de l’académie Goncourt

pour son livre

Le Jardin de cendres

(Albin Michel)



Née dans une famille de maçons creusois alliés aux descendants d’un esclave indien affranchi, mère de trois enfants, Françoise Chandernagor a toujours partagé sa vie entre Paris et le Limousin.

Après un diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et une maîtrise de droit public, elle entre à 21 ans à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), d’où elle sort deux ans plus tard « major » de sa promotion. Elle est la première femme à obtenir ce rang.

Elle intègre alors le Conseil d’Etat où elle va exercer différentes fonctions juridictionnelles, notamment celles de Rapporteur Général, chargé du rapport public, mais également, à l’extérieur du Conseil d’Etat, des responsabilités administratives dans le domaine économique.

Parallèlement, elle accepte à titre bénévole des missions dans divers organismes caritatifs ou culturels ; elle assure notamment la vice-présidence de la Fondation de France jusqu’en 1988. En 1994, elle quitte l’administration pour se consacrer à l’écriture.

Depuis 1981, date à laquelle elle a publié L’Allée du Roi, Françoise Chandernagor a écrit douze romans ; les uns peignent la société contemporaine, les autres sont des romans « dans l’Histoire ». Plusieurs ont été traduits dans une quinzaine de langues, et deux d’entre eux – L’Allée du Roi et l’Enfant des Lumières – ont fait l’objet d’adaptations télévisuelles.

Elle a aussi publié trois essais (Maintenon ; Liberté pour l’histoire en collaboration avec Pierre Nora ; Quand les femmes parlent d’amour) et une pièce de théâtre (représentée à Bruxelles, avec Jacqueline Bir, en 1993-1994 et 2008, et à Paris, avec Geneviève Casile en 1994-1995 et Marie-Christine Barrault en 2009).



La Reine oubliée, est l’évocation de la fille de Cléopâtre et de Marc Antoine.

Un cycle de quatre romans : Les enfants d’Alexandrie (2011) pour lequel nous l’avons reçue en 2011, Les Dames de Rome (2012), l’Homme de Césarée (2021) et Le jardin de cendres (2022), qui clôt le cycle et qu’elle vient nous présenter.



Le jardin de cendres

Avec ses grottes sombres, ses mosaïques noires, et ses statues fantomatiques, le « jardin de Cendres » évoque les mères endeuillées de la mythologie grecque. C’est là que Séléné, fille de Cléopâtre et reine de Maurétanie, a trouvé refuge après la mort de trois de ses enfants. Pourtant, elle ne renonce pas à engendrer de nouveau un fils, capable de venger des Romains sa famille assassinée. Délaissant son jardin de Césarée, elle fait le tour des sanctuaires propices à la fécondité : Grèce, Asie mineure, Syrie, Palestine… Partout, Rome domine, opprime et crucifie.

Quand naît enfin Ptolémée, l’héritier tant attendu, elle tremble d’abord pour lui. Mais lorsque, succédant au roi Juba son père, le jeune homme est couronné, c’est vers le nouvel empereur romain qu’elle tourne ses espoirs : Caius n’est-il pas le cousin de son fils ? Il n’a que vingt-quatre ans et, depuis l’enfance, on le surnomme affectueusement Caligula…

Avec cette évocation magistrale de l’Empire romain, Françoise Chandernagor achève la saga de Séléné. Après Les Enfants d’Alexandrie, Les Dames de Rome et L’Homme de Césarée, elle fait revivre les mœurs sanglantes de la société impériale sous Tibère et Caligula. Entre splendeurs et cruauté, une fresque puissante.

” Françoise Chandernagor nous emporte dans une épopée […] aussi euphorisante qu’une série Netflix.” Lire-Magazine littéraire



Entrée libre et gratuite.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Françoise Chandernagor signera ses livres, avec la participation de la librairie Lajarrige.





