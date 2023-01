RENDEZ-VOUS DE LA BAULE FÉLICITÉ HERZOG La Baule-Escoublac, 7 juin 2023, La Baule-Escoublac .

RENDEZ-VOUS DE LA BAULE FÉLICITÉ HERZOG

Félicité Herzog

pour son livre

Une brève libération

(Stock)



Félicité Herzog a écrit Un héros (Grasset, 2012), roman autobiographique, succès de presse et de ventes, où il est beaucoup question de son père, Maurice Herzog, puis un deuxième roman publié chez Gallimard, Gratis (2015).



Une brève libération déploie le romanesque de la vérité des sentiments, de l’amour impossible, de l’union des contraires.

C’est une histoire française. Elle se passe pour l’essentiel à Paris, pendant l’occupation allemande, puis dans le maquis du Vercors où les résistants se battent dans la neige et le froid, jusqu’au dernier. Une histoire française, presque un roman, mais tout y est vrai, qui oppose deux France. Celle des Cossé-Brissac, le côté maternel de Félicité Herzog, dont la grand-mère May, aussi libre de son corps en privé qu’attentive aux conventions immuables de l’aristocratie en public, reçoit dans son hôtel particulier le Tout-Paris de l’Occupation, le Tout-Vichy, de Paul Morand à Pierre Drieu La Rochelle, de Josée Laval (la fille de Pierre Laval) à Coco Chanel. Une jeune fille grandit là, qui désapprouve en silence, puis désobéit, prisonnière de ce monde clos, rétive cherchant à s’échapper par l’intellect et le plaisir. Cette belle adolescente promise à un mariage de l’entre-soi se nomme Marie Pierre de Cossé-Brissac. C’est la mère de l’auteure.



L’autre France, c’est celle plus lumineuse, jeune, bravache, idéaliste, de la Résistance par les idées et par les armes. Un grand bourgeois juif parisien envoie son jeune fils en province. Celui-ci rejoint le maquis du Vercors. L’intellectuel rompu aux joutes de l’esprit apprend à tirer, se cache dans les grottes, combat en montagne. Il se nomme Simon Nora, rebaptisé « Kim » dans son réseau. À la fin de la guerre, seul survivant du massacre de la grotte aux fées, il revient auréolé de courage. L’aristocrate de haute lignée rencontre alors l’héritier des héritiers du judaïsme. Deux aristocraties au fond, mais que tout oppose. Le drame qui se joue dans ce roman haletant, cette fresque guerrière sous les hauts portraits d’ancêtres et dans les forêts où les SS fusillent les héros, atteint son sommet.



Entrée libre et gratuite.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Félicité Herzog signera ses livres

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

