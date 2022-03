Rendez-vous de La Baule Diane Ducret Palais des congrès et des Festivals Jacques Chirac La baule Catégories d’évènement: La baule

**Diane Ducret** —————- **Livre : Le Maître de l’Océan (Flammarion)** Un Sage chinois raconte le cours mouvementé de sa vie. Comment a-t-il pu atteindre la sagesse ? De son enfance dans un monastère taoïste où il a trouvé refuge après la mort de ses parents, à son arrivée clandestine au Mont Saint-Michel, à bord d’un paquebot chargé de kiwis, cet homme tiraillé entre différentes énergies fait des rencontres qui vont le grandir et se met en tête d’apprivoiser l’Océan… Les paysages maritimes, le silence et le ciel, la foi et la nature, l’Orient et l’Occident, le rêve et la réalité se confondent. S’inscrivant dans le sillage des récits bibliques, de la sagesse taoïste et de la philosophie antique, Le Maître de l’Océan parle au « sentiment océanique » en chacun de nous. Après La Dictatrice, qui sera adapté en série par un studio américain, Diane Ducret revient à un roman en forme de conte philosophique qui parle à notre soif de retrouver le calme de l’esprit, à notre besoin de trouver le bonheur et un sens à notre vie. Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com À l’issue de la rencontre, Diane Ducret signera ses livres, avec la participation de la Maison de la Presse de La Baule. [Entrée gratuite sur réservation obligatoire](https://www.lesrendezvousdelabaule.com/inscription/)

