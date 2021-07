Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Rendez-vous de Kerisnel Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Rendez-vous de Kerisnel 2021-07-11 09:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 Parking de la Sica Lieu-dit Kerisnel

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon Rassemblement de véhicules de collection, d’exception, de voitures de sport, de GT et de youngtimers par l’Auto rétro Sport d’Armorique (Arsa). Ouvert à tous arsa29@orange.fr Rassemblement de véhicules de collection, d’exception, de voitures de sport, de GT et de youngtimers par l’Auto rétro Sport d’Armorique (Arsa). Ouvert à tous dernière mise à jour : 2021-07-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

