du dimanche 5 septembre au dimanche 5 décembre à Musée d’art et d’histoire

Pour cette sixième saison, Serval et Kalonji et leurs invités travaillent sur la représentation du corps. Schématisée, sublimée, transformée, sa figuration compte parmi les sujets fondamentaux de l’histoire de l’art occidental. Les expositions du MAH de 2021 proposent des visions originales et travaillées de la thématique et la collection permanente permet de fixer des jalons. Corps nus ou parés des plus beaux atours, reflets de goûts, de tendances et d’époques différentes, les œuvres approchées offriront à coup sûr un terrain propice aux recherches picturales et aux échanges menés lors des Rendez-vous! À vos plumes, pinceaux, crayons et autres markers! Chaque rendez-vous se décline en deux parties: – séance de travail, laboratoire – discussions et échanges **Dimanche 5 septembre:** _**Portraits**_ Avec Fabien Menor, auteur illustrateur **Jeudi 7 octobre:** _**Sublime**_ Avec Kevin Tallon, styliste de mode **Jeudi 4 novembre:** _**Drapperies**_ Avec un modèle qui effectuera des poses avec drapperie **Dimanche 5 décembre:** _**En marche!**_ Avec Christophe Riou, designer Entrée libre, réservation obligatoire En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les rendez-vous peuvent avoir lieu de manière virtuelle.

CHF 0.-

Appréhender la collection du MAH sous un angle intime et exploratoire, voici ce que proposent à nouveau les Rendez-vous d’artistes. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T17:00:00;2021-10-07T18:00:00 2021-10-07T21:00:00;2021-11-04T18:00:00 2021-11-04T21:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T17:00:00

