Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse RENDEZ-VOUS D’ART CONTEMPORAIN Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

RENDEZ-VOUS D’ART CONTEMPORAIN Toulouse, 4 novembre 2021, Toulouse. RENDEZ-VOUS D’ART CONTEMPORAIN 2021-11-04 – 2021-11-14 CHAPELLE DE L’HOTEL-DIEU 2 Rue Viguerie

Toulouse Haute-Garonne 20 ème grande exposition annuelle ! Organisée au profit de la recherche médicale sur les cancers et maladies graves de l’enfant, l’exposition accueille chaque année depuis 20 ans des artistes de tous horizons, réunis autour d’un évènement créatif et solidaire dont le principe est simple :

-Une exposition annuelle d’oeuvres originales, réalisées par 111 artistes, professionnels ou amateurs, sélectionnés au préalable par un jury indépendant (renouvelé par tiers tous les ans)

-Un format de tableaux unique (20x20cm)

-Un prix identique de 92€ sans encadrement ou 111€ avec un cadre au choix, en bois naturel,

blanc, ou noir. Des évènements festifs accompagneront l’exposition 2021:

Au programme !

– Jeudi 4 novembre à 12h:Ouverture de l’exposition au public dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu

– Dimanche 7 novembre à 15h: Performance PAVAN

– Dimanche 14 novembre à 17h: Tirage exceptionnel de 3 Tombolas par notre parrain d’honneur 2021

18h30: Concert de clôture avec le Toubib Jazz Band Tout au long de l’exposition, vente de billets de Tombola à 5€ sur place ou sur le site de l’association

www.les111desartstoulouse.com

