Rendez-vous dans les jardins du Château du Coscro Château et jardins du Coscro Lignol Catégories d’évènement: Lignol

Morbihan

Rendez-vous dans les jardins du Château du Coscro Château et jardins du Coscro, 3 juin 2022, Lignol. Rendez-vous dans les jardins du Château du Coscro

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château et jardins du Coscro

Le Coscro mis au goût du jour dans la première moitié du XVIIe siècle met en place une organisation spatiale des bâtiments et des jardins avec symétrie et perspective dans la tradition de cette première période classique.

5 € / gratuit (pour les moins de 16 ans)

Présentation d’un jardin conçu au début du XVIIe siècle Château et jardins du Coscro Le Coscro, Lignol, Morbihan, Bretagne Lignol Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lignol, Morbihan Autres Lieu Château et jardins du Coscro Adresse Le Coscro, Lignol, Morbihan, Bretagne Ville Lignol lieuville Château et jardins du Coscro Lignol Departement Morbihan

Château et jardins du Coscro Lignol Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignol/

Rendez-vous dans les jardins du Château du Coscro Château et jardins du Coscro 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous dans les jardins du Château du Coscro Château et jardins du Coscro Château et jardins du Coscro 3 juin 2022 Château et jardins du Coscro Lignol Lignol

Lignol Morbihan