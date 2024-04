Rendez vous dans les jardins du château de Villeneuve à Martigné Briand- Terranjou Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou Martigné-Briand, vendredi 31 mai 2024.

Rendez vous dans les jardins du château de Villeneuve à Martigné Briand- Terranjou

31 mai – 2 juin Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou 3 € par adulte, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Au pied des murailles du château de Villeneuve (monument historique du XV e siècle) des jardins d’inspiration historique ont été créés. Au cours de votre promenade, après avoir passé un extraordinaire chatelet porche du XII e siècle, vous pourrez découvrir une cour paysagée, une terrasse à l’italienne et son bosquet énigmatique, puis un verger inventif, la vigne en coteau du Layon, le jardin médiéval clos, le jardin d’Armide et enfin une série de topiaires en ordre de bataille. Plus de 5000 buis taillés en haies constituent la base du décor. Consacrez au minimum une heure à votre découverte… soyez les bienvenus ! Un livret explicatif avec plan est fourni.

Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou 19 rue boreau 49540 martigne briand Martigné-Briand 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 49 58 http://www.chateaudevilleneuve.fr https://www.facebook.com/jardinsduchateaudevilleneuve/?fref=ts [{« type »: « email », « value »: « contact@chateaudevilleneuve.fr »}] Jardins et château historique de Villeneuve à Martigné Briand

©François Vandangeon