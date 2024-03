Rendez-vous dans les Jardins de l’Abbaye de Daoulas Jardin des simples et ancienne abbaye de Daoulas Daoulas, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T13:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les jardins de l’Abbaye sont des jardins d’agrément, créés pour la promenade, la découverte, la contemplation ou le repos. Tout est composé pour la qualité des points de vue, les couleurs au fil des saisons, l’harmonie des espaces et le plaisir de s’y balader. Dédiés aux plantes médicinales, ils regroupent une sélection d’essences venues de toute la planète. Chaque année les jardins accueillent une exposition photographique et en 2024, ce sont les photographies de Françoise Huguier qui y prennent place avec Les balades photographiques de Daoulas.

Jardin des simples et ancienne abbaye de Daoulas 21-22 rue de l’Église, 29460 Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 02 98 25 84 39 http://www.cdp29.fr https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/ Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer en un lieu les centres d’intérêts : patrimoine, jardins et expositions centrées sur la diversité culturelle. Les jardins, des simples labellisé « jardin remarquable » et des arbres médicinaux créé en 2016, réunissent une sélection d’essences venues de toute la planète.

©Mathieu LE GALL