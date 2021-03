Rendez-vous dans le Parc paysager de la Teyssonnière Parc Botanique de la Teyssonnière, 5 juin 2021-5 juin 2021, Buellas.

Rendez-vous dans le Parc paysager de la Teyssonnière

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Parc Botanique de la Teyssonnière

Vous pourez déambuler librement dans ce parc de 15 hectares et profiter de l’ombrage des grands arbres. Vous découvrirez au détour d’une allée les topiaires, la perspective sur le clocher,classé,de l’église de Buellas, le pavillon de thé ainsi que le jardin japonais avec sa cascade et son jardin zen. Plus loin vous arriverez à la serpentine avec sa paserrelle romantique ainsi que les vieux outils etc…des bancs vous attendent pour vous reposer et regarder au calme cette splendide nature.

Adultes 7,00€ Enfants moins de 10 ans 3,00€

Parc paysager à l’anglaise de 15 hectares avec son jardin japonais et sa passerelle, les topiaires et nombreuses sculptures vous attendent tout au long de votre promenade ainsi que de nombreux bancs.

Parc Botanique de la Teyssonnière 727, Chemin de la Teyssonnière 01310 BUELLAS Buellas



