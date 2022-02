RENDEZ-VOUS DANS LA FOSSE : SIDILARSEN ET 1FRÉKANCABLE Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

RENDEZ-VOUS DANS LA FOSSE : SIDILARSEN ET 1FRÉKANCABLE
Espace Culturel François Mitterand 1 rue Louis Regnault Neufchâteau

2022-04-09 20:30:00 – 23:00:00

Neufchâteau Vosges Neufchâteau Depuis plusieurs saisons, le Trait d’Union et l’association néocastrienne « Dans La Fosse » développent un temps fort autour de la musique metal afin de faire découvrir sa richesse et la multitude de sous-genres qui la composent. Sidilarsen a sorti son dernier album « ON VA TOUS CREVER » en avril 2019..

En cette époque troublée, ce nouvel opus est une révolution et les SIDI ont déterré la hache de guerre.

Leur metal électro sort les dents et met la rage des guitares au premier plan. Nul doute que leur retour sur scène va marquer les mémoires.

Plus lourd plus fort, SIDILARSEN est en feu. Prêts pour l’incendie ? 1FréKenÇable s’est formé en 2017 sous l’impulsion de musiciens vosgiens. Le groupe se démarque grâce à son style de fusion, mêlant rythmiques groovys, riffs métal, hardcore et flow incisif. L’ensemble est renforcé grâce aux samples et scratchs et ça percute ! Pour une ouverture de soirée qui bouillonne d’énergie communicative ! trait-dunion@ccov.fr +33 3 29 94 99 50 http://www.ccov.fr/ @CCOV

