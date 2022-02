« Rendez-vous dans 10 ans » Morcenx-la-Nouvelle, 12 février 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

« Rendez-vous dans 10 ans » Morcenx-la-Nouvelle

2022-02-12 – 2022-02-12

Morcenx-la-Nouvelle Landes

EUR Représentation théâtrale par Danielle Dagès et Valérie Planquart

Pièce écrite par l’atelier d’écriture de l’ARRAYADE de Mimizan

Deux amies se retrouvent après plusieurs années, lors de deux manifestations :

L’une pour interdire le chant des grenouilles la nuit et l’autre pour changer le nom du quartier « Cuchot »,

l’occasion d’évoquer de nombreux souvenirs et de raviver une belle complicité.

Dans la limite des places disponibles,

Port du masque et pass vaccinal obligatoires

+33 5 58 04 16 39

CCPM

Morcenx-la-Nouvelle

