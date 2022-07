rendez vous culturels du prieuré de Drevant Drevant Catégorie d’évènement: Drevant

rendez vous culturels du prieuré de Drevant, 2 juillet 2022 14:30, Drevant. expositions art et histoire dans le jardin du prieuré du 2 juillet au 11 septembre. les week end après midi de 14h30 à 18h30. participation 5euros et +spécial journées européennes.les 18-19 juin. les 17-18 septembre les 15-16 octobre. voir programme joint Label Nouvelles Renaissances

Détails Catégorie d’évènement: Drevant Site : prieurededrevant.monsite-orange.fr Autres Lieu prieuré de Drevant Adresse 1 place de l'église Ville Drevant Organisateur CRHEA prieuré de Drevant Tarif 5 euros lieuville DREVANT Departement CHER

prieuré de Drevant Drevant CHER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drevant/

rendez vous culturels du prieuré de Drevant 2022-07-02 was last modified: by rendez vous culturels du prieuré de Drevant prieuré de Drevant 2 juillet 2022 14:30

Drevant CHER