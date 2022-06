Rendez-vous culturels Drevant Drevant Catégories d’évènement: Cher

Cher Drevant MONSTRUEUSEMENT LAIT : l’artiste ZER présente son interprétation contemporaine de la goutte de lait en X visuels, inventant des portraits (présentation du projet culturel réalisé par le concepteur pour Bourges 2028 et le Berry).

ORIGINE & ÉVOLUTION : le prieuré de Drevant, site clunisien candidat à la liste de l’UNESCO, ouvre sa façade pour l’événement et expose les couronnes mariales. crheaprieurededrevant@orange.fr +33 7 70 07 10 85 https://prieurededrevant.monsite-orange.fr/ MONSTRUEUSEMENT LAIT : l’artiste ZER présente son interprétation contemporaine de la goutte de lait en X visuels, inventant des portraits (présentation du projet culturel réalisé par le concepteur pour Bourges 2028 et le Berry).

