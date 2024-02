RENDEZ-VOUS CULTURE POUR LES ÉTUDIANTS DE TOULOUSE Toulouse, lundi 4 mars 2024.

Une semaine exceptionnelle pour découvrir la programmation culturelle de Toulouse avec des évènements dédiés spécifiquement aux étudiants gratuité dans les musées & monuments, jeu de piste, nocturne, concerts, murder party, visites guidées …

C’EST GRATUIT !

Tous les étudiants bénéficient d’une entrée gratuite dans tous les musées et monuments de la ville , pour les expositions permanentes et temporaires.

Liste des musées participants Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, musée Saint-Raymond, Couvent des Jacobins, Galerie Le Château d’Eau, Quai des Savoirs, Muséum d’Histoire Naturelle, Les Abattoirs

Liste des monuments participants Le Castelet, Chapelle des Carmélites, Chapelle de La Grave.

Pour obtenir un billet

Musées et monuments rentrer le code promo ETUDCULTURE sur la billetterie en ligne.

Muséum d’Histoire Naturelle et Quai des Savoirs rentrer le code promo ETUDSCIENCE.

Les Abattoirs billetterie en ligne ou au guichet.

Conditions un seul billet par établissement, valable sur toute la semaine.

JEU DE PISTE !

Un jeu de piste à travers les lieux culturels qui permet de gagner de nombreux lots, en partenariat avec Clutch et l’association Les Dealers de Science. Le principe du jeu rendez-vous dans chaque établissement concerné par l’opération et trouvez sur place les 2 vidéos de vulgarisation scientifique et artistique.

Les établissements concernés

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, musée Saint-Raymond, Couvent des Jacobins, Galerie Le Château d’Eau, Le Castelet, Chapelle des Carmélites, Chapelle de La Grave, Quai des Savoirs, Muséum d’Histoire Naturelle, Les Abattoirs, Théâtre du Capitole, Metronum, Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine, théâtre Sorano et la Grainerie.

2 moyens d’accéder aux vidéos

– Scannez le QR Code sur l’affiche en place dans l’établissement

– Géolocalisez-vous via l’application Les Dealers de Sciences. Téléchargez l’appli https://sciencecomedyshow.com/telecharger-notre-application/

NOCTURNE ! (Le 7 mars)

Profitez d’ une programmation culturelle exceptionnelle !

Visites guidées de l’exposition « Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature » au Muséum, visites insolites à La Galerie Le Château d’eau, visites flash » Un couvent médiéval au cœur de la ville Huit siècles d’histoire ! » et jeux de plateaux médiévaux au couvent des Jacobins, visites courtes et thématiques « Des bijoux en or », « Les dieux du stade de l’antiquité » au Musée Saint-Raymond, ateliers d’initiations aux moulages au Castelet, spectacle à la Chapelle de la Grave, concerts à la Basilique Saint-Sernin et à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, visites conférences et performances aux Abattoirs, et enfin le Théâtre du Capitole vous ouvre ses portes pour prendre un verre, découvrir l’architecture du lieu et participer à des visites backstage .

Une programmation de folie. Pensez à réserver !

Retrouvez le détail de toute la programmation sur le site internet de la Mairie de Toulouse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-10

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

