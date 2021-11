Lille Dans l'Hôtel de Ville Lille, Nord Rendez-vous croquis : l’Hôtel de Ville Dans l’Hôtel de Ville Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

du samedi 23 octobre au samedi 15 janvier 2022 à Dans l’Hôtel de Ville

Les Urban Sketchers de Lille vous donnent rendez-vous dans l’Hôtel de Ville pour un moment priviliégé de dessin libre dans ce lieu peu commun. Venez avec vos cahiers et crayons ou matériel de votre choix et immortalisez ses beaux volumes, son décor riche et siogné ou ses couleurs. une belle occasion également de partager vos impressions avec les autres participants ! Du matériel de dessin sera également à disposition sur place. _En partenariat avec les Urban Sketchers Lille & Ch’Nord_ Durée libre

Gratuit et sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T17:30:00;2022-01-15T14:30:00 2022-01-15T17:30:00

