Rendez-vous couture à Plouezoc’h Plouezoc’h, 6 février 2022, Plouezoc'h.

Rendez-vous couture à Plouezoc’h Salle omnisport Route du Nivern Plouezoc’h

2022-02-06 09:30:00 – 2022-02-06 17:00:00 Salle omnisport Route du Nivern

Plouezoc’h Finistère Plouezoc’h

Ils viennent de Concarneau (tissus et cuirs ), Tregunc (mercerie ), Plouguerneau (sangles et fermetures au m), Loudeac (coupons patchwork, toiles enduites ), Pontivy (apprêts et perles pour bijoux ), Lesneven (accessoires sacs), Braspart (tissus), Kerlouan (tissus), St Malo (tissus et similis), et bien d’autres surprises…

Ouvert aux :

– Groupes de couture, de patchwork, broderie ou dentelle qui veulent faire la promotion de leur savoir faire pourront réserver un stand et se faire connaître.

– Commerçants (machines à coudre, réparations, tissus …) et cours de couture qui voudraient nous rejoindre pour se faire connaître …

Contact pour un stand : 06 23 39 32 78

Boissons sur place. Fléchage à partir de l’Eglise.

Entrée gratuite.

Le pass sanitaire et les masques seront de rigueur lors de ce RDV de la couture à Plouezoc’h.

+33 6 23 39 32 78

Salle omnisport Route du Nivern Plouezoc’h

