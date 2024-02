RENDEZ-VOUS CONTES ! STELLA MARIS salle Jean Louis Ripaud Mervent, dimanche 18 février 2024.

RENDEZ-VOUS CONTES ! STELLA MARIS salle Jean Louis Ripaud Mervent Vendée

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay.

DIMANCHE 18 FEVRIER 10H00 & 16H00

Lieu Salle Jean Louis Ripaud 13 chemin des Douves Mervent

Horaires 1ère séance à 10h00 / 2ème séance à 16h00

Durée 35 minutes

Public de 6 mois à 5 ans

Site accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Tarif gratuit (places limitées réservation indispensable à l’Office de Tourisme) OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MARDI 6 FEVRIER A 10H –

Compagnie Digital Samovar

C’est à pas feutrés que l’on rentre dans cette histoire, comme on le fait en pleine nature lorsqu’on tente d’observer des animaux. Installés au cœur de ce petit bout de terre au milieu des eaux, un homme et d’une femme. Il vit ici tout près de l’eau. Elle vit là, sur la douceur végétale d’un îlot. Elle parle grenouille et aime plonger sa tête dans la rivière. Il préfère converser avec les oiseaux, sentir la caresse du vent, décrocher la lune.

Véritables passeurs au cœur du vivant, ils travaillent complices à faire avancer cette journée de rien où tout est possible, dans un quotidien intimement lié au milieu aquatique.

On est ici dans le théâtre de la sensation vivante.

Un moment d’éveil aux sens, une parenthèse enchantée dans un quotidien d’enfant et de parents qui laisse quelques fois peu de place à la rêverie. Stella Maris nous invite à plonger en douceur dans une nuit de rêve.

A l’issue de la représentation, la commune de Mervent nous offrira un petit moment sucré.

En savoir plus sur le spectacle https://vimeo.com/661398668

– – –

Organisé par le Pays de Fontenay-Vendée, en partenariat avec la mairie de Mervent .

salle Jean Louis Ripaud 13 chemin des douves

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18 16:35:00



L’événement RENDEZ-VOUS CONTES ! STELLA MARIS Mervent a été mis à jour le 2024-02-01 par Vendée Expansion