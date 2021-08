Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire RENDEZ-VOUS CONTES RACONTINES À BEAUFORT EN ANJOU Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS CONTES RACONTINES À BEAUFORT EN ANJOU Beaufort-en-Anjou, 14 octobre 2021, Beaufort-en-Anjou. RENDEZ-VOUS CONTES RACONTINES À BEAUFORT EN ANJOU 2021-10-14 – 2021-10-14 Bibliothèque Beaufort en Anjou Beaufort en Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou Histoires, comptines et jeux de doigts pour le plaisir des tout petits.

Racontines pour les enfants de 0 à 3 ans en partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous Contes Racontines à La Bibliothèque de Beaufort en Vallée bibliotheque@beaufortenanjou.fr +33 2 41 79 74 11 http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr/ Histoires, comptines et jeux de doigts pour le plaisir des tout petits.

Racontines pour les enfants de 0 à 3 ans en partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaufort-en-Anjou Adresse Bibliothèque Beaufort en Anjou Beaufort en Vallée Ville Beaufort-en-Anjou lieuville 47.4378#-0.2142