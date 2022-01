« Rendez-vous contes ! » Musée national de préhistoire, 22 janvier 2022, Les Eyzies.

« Rendez-vous contes ! »

Musée national de préhistoire, le samedi 22 janvier à 18:30

**Pour cette sixième édition des Nuits de la lecture, célébrons tous ensemble le plaisir de lire !** **Le Musée national de Préhistoire vous propose de partager un moment chaleureux, au sein même des collections permanentes, autour de ses coups de cœurs littéraires.** Un album inspiré des oeuvres de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc – Cécile Alix Une histoire courte et rythmée pour aborder les thèmes de l’exclusion et du handicap à travers les premiers chefs-d’œuvre des hommes préhistoriques. Et d’autres susprises pour petits et grands… Entrée libre et gratuite de 18h30 à 20h Jeune public et familles Cet évènement est proposé en partenariat avec la Réunion des musées nationaux – Grand-Palais, la Société des Amis du Musée national de préhistoire et de la Recherche Archéologique (SAMRA), la bibliothèque des Eyzies et l’Office de la Culture de Domme. Programme complet sur : [[https://musee-prehistoire-eyzies.fr/](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/)](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/)

Des animaux qui dansent, des enfants au temps de la Préhistoire… en route pour un voyage plein de magie pour petits et grands !

Musée national de préhistoire 1 rue du Musée 24620 Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne



