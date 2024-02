RENDEZ-VOUS CONTES ! MÉMOIRES EN SHORT salle des fêtes Saint-Valérien, vendredi 15 mars 2024.

RENDEZ-VOUS CONTES ! MÉMOIRES EN SHORT salle des fêtes Saint-Valérien Vendée

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay

VENDREDI 15 MARS 20H30

Lieu Salle des fêtes, rue de l’École, Saint Valérien

Durée 1h10

Public Tout public dès 12 ans

Site accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Tarif gratuit (places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme) OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MARDI 6 FEVRIER A 10H –

Olivier de Robert (Conteur)

Tous les hommes de la famille étaient penchés vers le poste, aussi graves et attentifs qu’ils avaient dû l’être un quart de siècle auparavant en écoutant Radio Londres. Sentant mon désarroi, mon père me pose la main sur la tête et me dit c’est le tour petit, c’est le tour…

Olivier de Robert, conteur humoriste ariégeois, raconte sans artifice, mais pas sans énergie, les contes venus de sa besace à mémoire. Avec Olivier de Robert, le conte prend des allures de one man show tout en assumant ses profondes racines terriennes. Notre conteur a plus d’un tour dans son sac, nous pouvons le suivre les yeux fermés et se prendre les pieds dans l’utopie ! GO !!!

Invité de la 1ère édition, sur une soirée très réussie, Olivier de Robert revient avec Mémoire en short . Ce spectacle sera sportif ou ne sera pas. Saut de délices en délires, fil de féériste.

Organisé par le Pays de Fontenay-Vendée en partenariat avec la commune de Saint Valérien

En savoir plus sur le spectacle https://www.youtube.com/watch?v=PjXSgcLzh3w .

salle des fêtes rue de l’école

Saint-Valérien 85570 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 21:40:00



L’événement RENDEZ-VOUS CONTES ! MÉMOIRES EN SHORT Saint-Valérien a été mis à jour le 2024-02-01 par Vendée Expansion