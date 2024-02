RENDEZ-VOUS CONTES ! EN ROUTE ! Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fraigneau, mercredi 6 mars 2024.

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay.

MERCREDI 6 MARS 15H00

Lieu Salle des fêtes, 4 rue Basse rue Saint Martin de Fraigneau

Durée 1h10

Public Dès 6 ans

Site accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Tarif gratuit (places limitées réservation indispensable à l’Office de Tourisme) OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MARDI 6 FEVRIER A 10H –

Pierre Delye (conteur) et Grégoire Allaert (musique et chant)

Trois contes dont les célèbres Sssi j’te mords, t’es mort et les musiciens de la Nouvelle-Brême et une chanson-ritournelle qui s’enrichit à chaque histoire pour devenir un succès à emporter et à chanter chez soi…

Pierre donne libre cours à sa fantaisie et ses jeux de mots savoureux tandis que Grégory Allaert se joue des notes pour faire swinguer le récit !

Le monde est rond, comme un ballon… alors, pourquoi ne pas partir ? En route !

Un spectacle familial par excellence.

Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de gastronome Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger .

– – –

Goûter offert à l’issue de la représentation

Organisé par le Pays de Fontenay-Vendée en partenariat avec la mairie de Saint Martin de Fraigneau

En savoir plus sur Pierre Delye, conteur et auteur jeunesse https://www.pierredelye.com/edition/

.

Salle des fêtes 4 rue basse rue

Saint-Martin-de-Fraigneau 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

